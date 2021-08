Adriano Prosperi ricorda Marco Santagata a Cascina

Ci sono appuntamenti da non perdere. Questo è uno di quelli. Sotto le stelle dell’estate cascinese, un’occasione di confronto con Adriano Prosperi, uno dei più illustri esponenti del mondo culturale pisano e non solo, storico e giornalista, professore emerito della Scuola Normale di Pisa. Ricordando il Professor Marco Santagata, in occasione della presentazione del libro “L’ultima magia”.

Con la sua sensibilità di studioso e il suo passo di narratore, nell’ultimo romanzo Marco Santagata ci fa incontrare un Dante poco conosciuto, molto vero e umano, attraverso il racconto delle sue debolezze, delle sue emozioni, delle paure che hanno caratterizzato i suoi giorni tra il 1316 e il 1321. E attraverso la narrazione della passione inconfessabile per una donna, che non né Beatrice né Gemma, che lo ha travolto durante gli anni della scrittura del Paradiso e che lo carica di rimpianti.

Mercoledì 18 agosto ore 21.15, nel giardino della sede della Banca di Pescia e Cascina, il nuovo appuntamento con la rassegna CASCINA EUROPA.

Fonte: Ufficio stampa