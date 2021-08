Aggredisce la compagna e minaccia i carabinieri con un coltello: arrestato

Ha aggredito la compagna e poi ha minacciato con un coltello i due carabinieri intervenuti. Poteva finire molto male l’intervento dei membri dell’Arma carraresi avvenuto sabato notte: in un appartamento nel centro di Carrara un 31enne, al culmine di una lite con la compagna e sotto i fumi dell'alcol, ha colpito la donna che, comunque, è riuscita a uscire di casa e chiamare i soccorsi.

Una volta che i sanitari sono arrivati sul posto, il 31enne ha cercato in tutti i modi di impedire ai sanitari di avvicinarsi alla sua compagna per portarla in ospedale. Poi sono arrivati i carabinieri e la situazione è degenerata, con il giovane che ha afferrato un grande coltello da cucina e lo ha puntato contro i due militari, intimando loro di uscire dalla casa.

Gli uomini dell’Arma, però, non si sono lasciati intimorire e lo hanno bloccato.

Il 31enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso delle armi. Per lui sono scattati i domiciliari.

Inoltre, sono state disposte misure cautelari per tutelare la compagna vittima di violenza domestica.