Bibliotombola a Seravezza, nuovo appuntamento in notturna a Palazzo Mediceo

Torna la Bibliotombola in versione notturna. Dopo il successo dell'edizione di luglio, il nuovo appuntamento è per mercoledì 18 agosto dalle 21 alle 23 presso la Biblioteca comunale “Sirio Giannini” di Palazzo Mediceo. Il gioco si ispira alla tombola tradizionale con protagonisti gli autori e i personaggi più celebri della letteratura. Per i vincitori, tanti bei libri in premio.

La partecipazione è gratuita ma i posti a disposizione sono soltanto 20 ed è necessario il green pass (sono esentati solo i bambini sotto i 12 anni). Prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.seravezza.lucca.it oppure telefonando allo 0584 757770, allo 0584 757771 o allo 0584 757733. L'evento è organizzato dal personale della Biblioteca comunale “Sirio Giannini” in collaborazione con l’Assessorato della Promozione e Valorizzazione del Territorio e le Politiche Giovanili del Comune di Seravezza.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio stampa