Cinema, 'Fuori Fuoco' fa tappa a Gaiole in Chianti

“Fuori Fuoco” fa tappa a Gaiole in Chianti. La 12esima edizione della rassegna di cinema indipendente - promossa da Visionaria con la direzione artistica di Franco Vigni e Antonio Barone e realizzata in collaborazione con l’Associazione John Belushi/UCCA di Agrigento - torna ad unire le comunità della provincia di Siena attraverso il cinema, omaggiando in particolar modo la commedia italiana con una selezione di film di autori talentuosi, raramente visibili anche nei palinsesti delle reti televisive e on demand, proiettati all’aperto e alla presenza di registi, attori e sceneggiatori.

“Le persone sentono ancor più l’esigenza di ascoltare storie, di raccontarle e di condividere emozioni, dopo l’esperienza della pandemia – afferma il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini – il Comune accoglie questa rassegna di cinema come l’occasione per la comunità gaiolese, di riappropriarsi degli spazi pubblici cittadini nel segno della cultura e alla socialità.”

Si parte mercoledì 18 agosto alle 21.30 presso il parcheggio via Galilei è prevista la proiezione di “Nevia” di Nunzia De Stefano. La straordinaria storia di una un'adolescente caparbia e ribelle, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. E’ in tale degradato spazio urbanistico e sociale – sorto, non solo nella finzione, a seguito del terremoto degli anni ’80 per ospitare gli sfollati, in attesa di una sistemazione adeguata sempre più protratta – che la diciassettenne Nevia cerca di difendersi in un mondo in cui le donne non hanno posto, finché un giorno l'arrivo di un circo irrompe nella sua quotidianità. Il film di Nunzia De Stefanoè un racconto di formazione dai riflessi autobiografici che si carica di accenti fiabeschi attraverso richiami circensi, lasciando intravedere la possibilità di un cambiamento. Commenterà il film la sceneggiatrice Chiara Atalanta Ridolfi. Giovedì 19 agosto è prevista la proiezione sempre nello stesso luogo di “Bangla” di Phaim Bhuiyan, una giovanilistica commedia sentimentale dai tratti autobiografici che racconta le avventure del giovane Phaim, ventiquattrenne bangla-italiano nella Roma multietnica e multicuturale di Torpignattara. Realtà italiana e retaggi familiari bengalesi, romanità e islamismo, liberi sentimenti e precetti religiosi si incontrano e si scontrano in questa pellicola tutta da scoprire.

Il viaggio nel nuovo cinema italiano di “Fuori Fuoco”, proseguirà con le ultime tre serate previste a Rosia - Sovicille dal 24 al 26 agosto.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito; in base al D.L. 105/21 per accedere all'area di proiezione è obbligatorio essere in possesso del green pass o risultare negativi ad un tampone molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti l'evento a cui si intende assistere; è fortemente raccomandata la prenotazione che può essere effettuata attraverso i form presenti nella pagina di "Fuori Fuoco 12" sul sito www.visionaria.eu

Fonte: Ufficio stampa