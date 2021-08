Pezzali, Noemi, Pelù e molti altri all'Anfiteatro Cascine Firenze

Da Levante agli Zen Circus, da Francesca Michielin a Piero Pelù. E ancora, Umberto Tozzi, Max Pezzali, Almamegretta, Marlene Kuntz, La rappresentante di lista, Carl Brave, Nek, Noemi, Ernia, Gio Evan, Mellow Mood e tantissimi altri artisti in arrivo all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, main stage dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del parco delle Cascine.

Musica ma anche letteratura, incontri, eventi al tramonto. Ricordiamo che lo spazio Ultravox Firenze è aperto tutti i giorni – ingresso libero - con concerti e dj-set: colonna sonora perfetta per un aperitivo in compagnia, una pizza o un piatto indiano, seduti ai tavoli o comodamente adagiati su chaise longue.

I grandi eventi del main stage dell’Anfiteatro ripartono mercoledì 25 agosto con “Fuck Art, Let’s Dance!”: omaggio al poeta/artista totale Lawrence Ferlinghetti e al suo speciale rapporto con Firenze, insieme a Massimo Altomare, Marco Parente, Giulio Casale, gli attori di Catalyst e tanti altri ospiti, una festa di musica, letture, testimonianze e proiezioni.

Venerdì 27 agosto segna il ritorno degli Almamegretta, con un live dedicato ai brani più amati, a cominciare dall’album capolavoro “Sanacore”. Sabato 28 agosto approda il 'Post-pandemic Tour' dei Marlene Kuntz: “Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l'umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo...” per dirla con Godano e soci.

Sabato 28 e domenica 29 – ingresso libero - dalle ore 18, lo spazio Ultravox Village ospita la festa del quotidiano “Domani”: tra gli ospiti Stefano Feltri, Giulia Merlo, Paolo Benvegnù, Giovanni Guidi, Nello Trocchia, Ilaria Cucchi, Pippo Russo, Francesca De Benedetti, Luca Attanasio, Giorgia Serughetti, Sara Creta.

Lunedì 30 agosto tocca al poeta/cantautore Gio Evan e al suo Mareducatour. Settembre parte mercoledì 1 sui ritmi reggae dei Mellow Mood. Giovedì 2 Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino presentano lo spettacolo teatrale “Le ragazze di San Frediano”, dal romanzo di Vasco Pratolini.

Apparat e Gigi Masin sono le star del djing attese al Lattexplus Festival, tutto in una sera, venerdì 3 settembre. Sabato 4 settembre è la volta del cantautore e rapper Carl Brave, con il nuovo album “Coraggio” e una super band di 10 elementi.

E ancora, domenica 5 Nek in versione acustica, martedì 7 settembre il “Metamorfosi Summer Tour” di Noemi. Mercoledì 8 La Rappresentante di Lista (recupero del concerto dello scorso 30 luglio, posticipato). Giovedì 9 settembre Ernia, uno dei pochi artisti italiani capaci di creare hip hop sorprendendo e innovandosi. Levante sceglie la magia del tramonto per il suo concerto fiorentino di venerdì 10: inizio ore 19,30.

Sabato 11 tutta la grinta degli Zen Circus, in tour con l’album “L'ultima casa accogliente” e le pietre miliari del loro lungo percorso artistico. Max Pezzali fruga nello scatolone degli 883 e approda lunedì 13 settembre con un concerto tutto dedicato ai successi degli anni ’90.

Mercoledì 15 settembre arriva Francesca Michielin, nell’ambito del tour “Fuori dagli spazi”. Gioca in casa Piero Pelù, giovedì 16 settembre all’Anfiteatro un concerto che l’artista annuncia “esplosivo”. Sceglie la dimensione unplugged anche Umberto Tozzi: il suo live di venerdì 17 inanella hit e chicche, a cui l’artista dona una nuova, intima, veste.

Il concerto della Rino Gaetano Band, previsto per martedì 21, è annullato. Rimborso dei biglietti su ticketone.it fino alla fine del mese di settembre.

Per agevolare l’ingresso si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita: online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Prezzi e info sul sito ufficiale https://www.ultravoxfirenze.it/events.

