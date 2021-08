Doppio intervento anti spaccio a Firenze, denunciati due pusher

Polizia Municipale ancora in azione contro lo spaccio di droga. La scorsa settimana gli agenti del Reparto Antidegrado hanno effettuato due interventi denunciando altrettanti pusher. Il primo giovedì in zona San Lorenzo dove la pattuglia ha assistito in diretta alla cessione di una dose di cocaina bloccando immediatamente lo spacciatore, 22enne straniero. Per lui è scattata la denuncia.

Il secondo intervento risale invece a sabato pomeriggio in zona Isolotto. Anche in questo caso gli agenti durante un appostamento hanno sorpreso lo spacciatore durante lo scambio droga/denaro con il cliente, probabilmente dopo un contatto telefonico. Il pusher, senza documenti, è stato fotosegnatato: si tratta di un 18enne straniero non in regola con le norme sull'immigrazione. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 220 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. La droga ceduta al cliente, risultata cocaina, e il denaro sono stati sequestri. Il giovene pusher è stato denunciato per spaccio e per la posizione irregolare sul territorio italiano. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa