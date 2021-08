Colonna della cultura fucecchiese: l'ultimo saluto a Riccardo Cardellicchio

La Toscana ha perso una delle sue penne più particolari, Riccardo Cardellicchio. Al funerale del giornalista a Fucecchio erano presenti molte persone, anche se distanziate e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Oggi, lunedì 16 agosto, si è tenuto in Collegiata in piazza Vittorio Veneto l'ultimo saluto al giornalista e scrittore, nonché ex assessore a Fucecchio. A officiare la messa è stato don Andrea Pio Cristiani, di fronte a un nutrito numero di persone commosse per la scomparsa di una colonna della città.