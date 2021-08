L'ultimo saluto a Francesco Pantaleo, lutto cittadino a Marsala

Si terranno domani mattina i funerali di Francesco Pantaleo, lo studente universitario 23enne scomparso a Pisa e trovato senza vita, carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Terme, il giorno successivo, il 25 luglio. L'ultimo saluto sarà nella chiesa Madre di Marsala, la città in Sicilia di origine del giovane, poiché si trovava in Toscana come studente. Frequentava il corso di Ingegneria informatica e condivideva l'appartamento in città, dal quale si è allontanato il 24 agosto, insieme ad altri due universitari. Sul caso al momento, gli inquirenti privilegiano l'ipotesi del suicidio.

In contemporanea con i funerali a Marsala domani sarà lutto cittadino, proclamato oggi dal sindaco Massimo Grillo, che ha disposto bandiere a mezz'asta nelle sedi istituzionali. Inoltre nella sua ordinanza, il primo cittadino invita i negozi ad abbassare le saracinesche durante la cerimonia funebre.