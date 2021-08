Giorgio Panariello e Fucecchio: un legame 'rafforzato' sui social

Si rafforza il legame tra Giorgio Panariello e Fucecchio. Succede sui social network, in particolare su Facebook e Instagram. L'ultima trovata del comico toscano è un post con tanto di video su Instagram. Sul suo profilo infatti ha pubblicato un video in cui canta Bella Ciao, l'inno partigiano che è stato utilizzato anche dalla serie Netflix La casa di carta.

La didascalia non lascia scampo a dubbi: "Sono entrato nella banda. Mi chiamerò Fucecchio". Ogni componente della banda di ladri della serie ha come nome una città - Tokyo, Berlino eccetera - e Panariello ha optato per Fucecchio.

Ma attenzione, perché non è la prima volta che l'attore tira fuori la città di Montanelli, lo sa bene il sindaco Alessio Spinelli. Qualche mese fa una sua battuta - "Farò un cinepanettone che si chiamerà 'Natale a Fucecchio'" - fece drizzare le antenne ai fucecchiesi. Pochi giorni fa Spinelli ha pubblicato sui social un video in cui Panariello, incitato da qualche fucecchiese in trasferta, commenta dicendo "Farò il film a Fucecchio, porterò anche Belen".

Ovviamente per ora non c'è nulla di ufficiale, ci mancherebbe altro, ma Panariello e Fucecchio si 'avvicinano'. E chissà che in futuro non possa davvero esserci un incontro.