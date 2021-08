La prima 'piazza' intitolata a Gino Strada è in Toscana

"Gino Strada: medico e uomo di Pace”. Mentre a Milano e Sesto San Giovanni è partita una petizione per chiedere uno spazio pubblico alla memoria del fondatore di Emergency morto lo scorso 13 agosto, la prima 'piazza' intitolata a Gino Strada sarà in Toscana, precisamente a Pontedera.

La richiesta di intitolazione di uno spazio pubblico deve passare dalla Giunta comunale e poi dall'autorizzazione del Prefetto, ma è soggetta ad alcune condizioni così come disposto dalla legge n. 1188/1927: deve essere motivata da "particolari benemerenze", cioè da azioni meritevoli compiute dalla persona a cui si vuole intitolare lo spazio, ma deve anche essere richiesta per persone decedute da non meno di 10 anni (Art. 2). Da qui il caso a Milano, dove su Change.org è partita una petizione per rinominare 'Piazzale Cadorna' in 'Piazzale Gino Strada', e a Sesto San Giovanni, paese natio del fondatore di Emergency, dove il sindaco Roberto Di Stefano proporrà l'intitolazione in consiglio comunale chiedendo successivamente una proroga al Prefetto. Secondo la Legge, Art.4, è infatti possibile chiedere una deroga al vincolo temporale.

Non è questo però il caso di Pontedera, dove tutto è molto più semplice: il luogo che si intitolerà a Strada, infatti, è uno spazio privato all'interno del circolo l'Arci “Il Botteghino” di La Rotta. "Uno spazio aperto, di competenza della Casa del Popolo" si legge nel comunicato. Si tratta di un vecchio campetto, andato in disuso, che non da molto è stato trasformato in uno spazio all'aperto a disposizione del circolo, diventando uno spazio fondamentale per le attività durante la pandemia Covid. Un luogo privato, quindi, che resta aperto solo negli orari del circolo. L'intitolazione è fissata per il prossimo 17 agosto alle ore 21. La prima 'piazza' intitolata a Gino Strada è a suo modo anche un appello alle istituzioni "nella speranza che sia da apripista per le doverose e future intitolazioni pubbliche".

Questo il comunicato del Circolo Arci “Il Botteghino” di La Rotta:

Dalla “pace” e dal “pane” chiesti a gran voce dal movimento operaio a inizio '900, passando per la lotta al disarmo nucleare e le tragedie della ex-Jugoslavia, dall'Iraq all'Afghanistan e fino al Social Forum; circoli e società operaie hanno fatto della lotta a ogni forma di guerra la trama con cui si legano tutti gli altri valori che da sempre caratterizzano l'opera e le azioni della nostra associazione.

E' quindi con enorme piacere annunciare che probabilmente la prima piazza in Italia dedicata a Gino Strada sarà all'interno di un circolo: uno spazio aperto, di competenza della Casa del Popolo, ma nella speranza che sia da apripista per le doverose e future intitolazioni pubbliche. Siete dunque tutti invitati al circolo Arci “Il Botteghino” di La Rotta, a Pontedera, il 17 Agosto 2021 alle ore 21, in Piazza Gino Strada: “medico e uomo di Pace”.

A partire dalle 20, per chi vorrà, sarà aperta la pizzeria (riservato soci Arci). In occasione dell'inaugurazione, seguiranno pensieri, letture e testimonianze dei volontari di Emergency, a cui sarà devoluta parte del ricavato della serata.