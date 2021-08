'La scuola di Micheli', conferenza a Livorno

Martedì 17 agosto nel parco di Villa Mimbelli, in prossimità degli Ex Granai si terrà il secondo appuntamento con "Incontri d’arte", una serie di approfondimenti su artisti e temi dell’arte livornese organizzate in concomitanza della 71° mostra del Gruppo Labronico.

In programma la conferenza “La scuola di Micheli. Libertà espressiva, la nascita a Livorno di una nuova generazione di artisti” con Valeria Falleni.

L’intervento è dedicato a uno dei momenti nodali della storia artistica cittadina ovvero “La scuola di Micheli”. Animata da Guglielmo Micheli (1866 – 1926), fedele allievo di Giovanni Fattori, presso la scuola di Micheli si formarono alcuni dei più importanti protagonisti della pittura livornese e toscana della prima metà del XX come Amedeo Modigliani, Gino Romiti, Giulio Cesare Vinzio, Llewelyn Lloyd, e numerosi altri artisti.

Dopo la conferenza il pubblico munito di green pass potrà accedere alla piccola selezione di opere allestite al primo piano del Museo Civico Giovanni Fattori con alcuni protagonisti della scuola di Micheli.

Fonte: Ufficio stampa