Pistoia Basket 2000, preso Jamal Olasewere

l Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Jamal Olasewere. Il lungo statunitense con cittadinanza nigeriana, che può vantare sicuro impatto e grande esperienza nel campionato di serie A2, ha messo la firma su un contratto annuale: è lui il secondo straniero del roster della Giorgio Tesi Group Pistoia per la stagione 2021-22.

Nato a Silver Spring, nel Maryland, il 16 settembre 1991, ala/pivot di 201 cm per 102 kg, Jamal Olasewere cresce cestisticamente nel college di Long Island, dove si rende protagonista di un quadriennio in crescendo chiuso con 19 punti e 8,5 rimbalzi di media nella sua ultima stagione in Ncaa e con il titolo di Mvp della Northeast Conference. Nel 2014 lo sbarco in Europa, precisamente in Belgio, per un’annata di adattamento al basket europeo, al termine della quale si guadagna la chiamata della Virtus Roma. Alla sua prima stagione in serie A2 mette insieme 14 punti e 7,5 rimbalzi di media, dimostrando di poter essere un fattore per la categoria. Medaglia d’oro ad AfroBasket 2015 con la Nigeria, Olasewere viene richiamato in Italia da Orzinuovi per un rush finale da doppia doppia (20 punti, 10 rimbalzi) dopo una parentesi in Israele, prima di passare a Rieti per la stagione 2017-18 dove mette insieme 16 punti e 7,5 rimbalzi ad allacciata di scarpe. L’anno successivo, a Treviglio, viene fermato da un infortunio al ginocchio, ma in Islanda dimostra di essersi pienamente ristabilito (18 punti, 7,5 carambole e 2 assist con i colori del Grindavik). Nell’ultima stagione, in coppia con Daniele Magro, contribuisce in maniera sensibile a issare l’Eurobasket Roma fino alla semifinale playoff, collezionando 16 punti e 6,5 rimbalzi in 27′ di utilizzo.

Questo il commento di coach Nicola Brienza: “Come secondo straniero abbiamo scelto un giocatore ancora giovane ma con una notevole esperienza in questo campionato, che andrà a comporre un bel mix nel pacchetto lunghi insieme a Magro e Del Chiaro. Jamal sa bene cosa significa giocare a questo livello e a Pistoia sarà chiamato a fare uno step in più. Nel corso delle stagioni ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento in attacco, con tanti punti nelle mani, grandi qualità in post-up e la capacità di crearsi dei tiri quando c’è bisogno di togliere le castagne dal fuoco. Nell’altra metà campo il suo innesto, unito all’atletismo di Wheatle e alla struttura di Magro, ci permetterà di avere una stazza importante, che sarà fondamentale per una difesa aggressiva e intensa”.

Queste le prime parole in biancorosso di Jamal Olasewere: “Sono molto emozionato all’idea di poter giocare a Pistoia, è un club storico nonché una bellissima città. Il direttore Sambugaro e coach Brienza hanno allestito una squadra davvero interessante, conosco bene alcuni compagni e posso dire che c’è molto talento. L’allenatore è stato molto diretto con me, chiedendomi di essere un leader nello spogliatoio e sul parquet nonché di dare il massimo in ogni frangente della settimana. Il mio unico obiettivo per la prossima stagione è fare in modo che sia migliore di quella precedente e le sensazioni sono ottime, perché abbiamo una squadra che potrà davvero competere in ogni partita. Ma per arrivare lontano dovremo partire da un grande approccio difensivo”.