Trentenne positiva al Covid muore in Versilia: sospettate complicanze

Ieri pomeriggio una giovane è deceduta dopo essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in arresto cardiaco. La ragazza, 30 anni residente a Torre del Lago, era positiva al Covid e non ancora vaccinata. Si trovava in quarantena a casa con il compagno e, negli ultimi cinque giorni, avrebbe manifestato febbre e disturbi legati al coronavirus.

Ieri la corsa in pronto soccorso e la constatazione dei medici che la 30enne, al suo arrivo, fosse in arresto cardio-respiratorio. Nell'area Covid del pronto soccorso è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare, ma non avrebbe mai ripreso coscienza, attività cardiaca e respiratoria. I sanitari riterrebbero che il decesso sia sopraggiunto a causa di una complicanza acuta cardio respiratoria, legata al Covid. Sono in corso gli accertamenti di laboratorio e gli esami autoptici che chiariranno le cause del decesso.