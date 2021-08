Vaccinazioni, lunedì nero per il Mandela Forum: ore in coda sotto il sole a Firenze

Un inizio settimana da incubo, quello vissuto dai vaccinandi di ogni età e il personale sanitario del Mandela Forum di Firenze.

Oggi è stato il primo giorno ad accesso libero per gli under 18 e l’hub vaccinale del capoluogo toscano è stato oggi letteralmente preso d’assalto dai giovani tra i 12 e 18 anni che si erano recati lì senza prenotazione; la loro presenza si è sommata alle tante persone che la prenotazione ce l’avevano, alcuni anche già fissata da settimane in quanto i trattava della seconda dose.

Risultato: l’efficiente macchina dell’hub situato a Campo di Marte è andata letteralmente fuori giri, con persone che protestavano a causa dell’inaspettata lentezza della fila all’ingresso e delle operazioni all’interno, tanto che l'attesa per alcuni è durata anche un paio d'ore.

I ritardi hanno scombinato i piani di chi avrebbe dovuto rientrare presto a lavoro o semplicemente credeva che sarebbe stata un’operazione da poco più di mezz’ora, il tempo generalmente necessario finora per una vaccinazione al Mandela. Alcuni, addirittura, vedendo l’enorme fila hanno desistito.

“Vorrei davvero farmelo, il vaccino - assicura un ragazzo senza prenotazione - ma con questo caldo e con questa coda non è il caso. Riproverò domani”.