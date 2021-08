Accorpamento guardia medica, mozione Cdx Montelupo

Il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore Centrodestrs per Montelupo, estremamente preoccupato degli effetti collaterali negativi che ci vengono segnalati dall’utenza, a seguito dell’accorpamento del servizio di guardia medica in una centrale comprendente anche Empoli e Fucecchio, ha presentato una mozione destinata all’esame nel prossimo consiglio comunale, per chiedere che nel superiore interesse dei cittadini si intervenga sulle competenti autorità regionali al fine di reintrodurre il servizio su base territoriale anziché sovracomunale.

Non ci sono a nostro avviso ragioni valide per legittimare accorpamenti che di fatto rendono più difficile la fruizione del servizio , e possono generare , in caso di bisogno , anche accessi al pronto soccorso ospedaliero , che potrebbero essere scongiurati se si avesse la garanzia di prestazioni tempestive .

Non sono accettabili a nostro avviso economie di gestione su servizi essenziali e auspichiamo che la rappresentazione di un’esigenza trasversale induca anche i colleghi della maggioranza e la Giunta a condividerla

Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo