Albo zonale degli educatori della Valdera 2021-24, pubblicato l'avviso per l'aggiornamento

Nel periodo del lockdown in cui era consentito ai genitori di spostarsi per raggiungere il luogo di lavoro, ma le scuole restavano ancora chiuse, l’Unione Valdera aveva messo a disposizione l’albo degli educatori per tutte quelle famiglie che non potevano contare sull’aiuto di parenti per accudire i bambini ed intendevano affidare i propri figli a mani esperte e sicure.

Un supporto che si è rivelato molto valido in quel frangente. Al di là del caso specifico l’albo degli educatori rappresenta una risorsa sia per i professionisti che per le associazioni che operano nell’ambito.

E a questo proposito l’Unione ha appena pubblicato l’avviso per l’aggiornamento dell’Albo Zonale degli Educatori della Valdera relativo agli anni educativi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Farlo è molto semplice. E’ infatti sufficiente andare sul sito istituzionale dell’Unione a questo link scaricare il relativo modulo e compilarlo

Possono presentare domande sia educatori ed educatrici che intendono confermare la propria presenza nell’Albo sia coloro che vogliono iscriversi per la prima volta

Le domande possono essere presentate fino alle ore 13.00 di venerdì 10 Settembre.

