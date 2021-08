Arrestati tre spacciatori a Prato, due erano evasi dai domiciliari

Sono tre gli arresti operati dai carabinieri di Prato ieri, lunedì 16 agosto. Si tratta di tre spacciatori, due dei quali evasi dai domiciliari. Il primo arresto è stato effettuato nel pomeriggio in via Pistoiese. Si tratta di un pregiudicato 30enne di origini cinesi. L’uomo è stato colto in flagranza di spaccio proprio mentre cedeva una bustina con tre grammi di ketamina a una sua connazionale che, per tale motivo, è stata segnalata alla Prefettura per la prevista violazione amministrativa. La donna aveva cercato invano di liberarsi dello stupefacente, ma non ha potuto poi sottrarsi all’evidenza dei fatti. Sequestrata allo spacciatore anche la somma in contanti di circa 600 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. L’uomo sarà giudicato con rito per direttissima.

Un secondo duplice arresto è stato invece eseguito ai danni di due spacciatori cinesi – di 43 e 44 anni- che si trovano ristretti agli arresti domiciliari proprio per pregresse e relative pendenze giudiziarie, che incuranti della grave incombenza cautelare cui sono gravati hanno ben pensato di evadere da casa per incontrarsi tranquillamente con dei connazionali. I militari li hanno incrociati e riconosciuti in via Tazzoli e dopo la rituale identificazione che ne ha confermato l’identità, hanno proceduto al loro arresto. Attenderanno in cella il giudizio per direttissima che sarà celebrato mercoledì prossimo.