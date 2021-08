Auto distrutte a Montevarchi, rintracciato il 25enne responsabile

Poco più di un mese fa, alcuni cittadini di Montevarchi, al loro risveglio, trovarono ad attenderli una brutta sorpresa: qualcuno, nottetempo, aveva danneggiato le loro autovetture – regolarmente parcheggiate su una pubblica via del centro storico di Montevarchi, mandandone letteralmente in frantumi i parabrezza.

Un vero e proprio scenario di devastazione, con danni per svariate centinaia di Euro. Increduli, e nell’assoluta impossibilità di trovare una spiegazione ad un gesto tanto violento, i cittadini si sono subito rivolti ai carabinieri di Montevarchi. I carabinieri non hanno trascurato nessuna pista investigativa, ed hanno compiuto indagini a 360 gradi: effettuando un accurato sopralluogo sul luogo del danneggiamento; ascoltando testimoni, che hanno riferito che effettivamente, quella notte, avevano sentito dei rumori, ma non avevano pensato di chiamare le Forze dell’Ordine.

hanno inoltre consultato ore di riprese dei circuiti di videosorveglianza del luogo teatro del danneggiamento, nonché delle vie limitrofe. Così facendo, sono riusciti ad ottenere un’immagine chiara del malfattore, un uomo, poi riconosciuto come un pregiudicato 25enne del luogo. L'uomo, in una notte di follia, si era sfogato distruggendo i cristalli delle autovetture di due ignari cittadini. L’uomo, compiutamente identificato, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Arezzo per danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica.