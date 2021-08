Basket Castelfiorentino, campionato C Gold: quando inizia e come sarà

Sarà sabato 2 ottobre la data fatidica del via al campionato di C Gold 2021/2022.

L’Abc Solettificio Manetti esordirà tra le mura del PalaBetti contro Montevarchi e disputerà tutte le gare casalinghe il sabato alle ore 21.15. Dopo il debutto casalingo trasferta a Lucca sabato 9 ottobre.

La formula del campionato prevede un girone unico a 16 squadre al termine del quale le prime otto classificate accederanno ai playoff per la promozione in serie B, l’ultima sarà direttamente retrocessa in C Silver e le squadre classificate tra il 12° e il 15° posto effettueranno i playout (nessun ulteriore incontro per 9°, 10° e 11° classificate).

Le date di svolgimento e la formula del campionato potranno subire modifiche in base all’andamento della situazione pandemica. Intanto, lunedì 20 settembre sarà pubblicato il calendario definitivo.

Calendario provvisorio e formula a questo link.

Fonte: Ufficio Stampa