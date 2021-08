Controlli della municipale in centro, sanzionati due caddy

Traspostavano due bambini di età inferiore ai tre anni senza gli appositi seggiolini e per questo sono stati multati. Si tratta dei conducenti di due caddy che svolgono il servizio di trasporto turisti. Sabato pomeriggio gli agenti del Reparto Zona Centrale hanno fermato i due mezzi su cui viaggiavano altrettante famiglie di visitatori: in entrambi i casi, nonostante fossero presenti bambini con meno di tre anni, non c'erano i seggiolini di ritenuti obbligatori. Per questo i conducenti sono stati multati: oltre alla sanzione di 83 euro è scattato anche la decurtazione di 5 punti sulla patente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa