Debole e affamata vaga la notte di Ferragosto in città: i carabinieri le offrono da mangiare

Stava vagando la notte di Ferragosto nel centro di Firenze in cerca di un posto in un hotel in cui dormire. Affamata e in precarie condizioni fisiche, è stata prima soccorsa dai carabinieri e poi trasportata in pronto soccorso, dove oggi risulta nutrita, curata e dimessa. È la vicenda che ha riguardato una donna di 55 anni, del sud Italia, che ai militari ha riferito la sera del 15 agosto di aver perso la casa, non avere soldi per comprarsi da mangiare e di essere in precarie condizioni fisiche dopo un'operazione chirurgica.

Tutto è partito da una segnalazione giunta in piena notte, per una donna in stato confusionale in piazza Indipendenza. I carabinieri una volta sul posto hanno trovato la 55enne, debole ed affamata che aveva da poco sostenuto un'operazione, come testimoniava il drenaggio post intervento che aveva applicato all'addome. Per farle riprendere un po' di forze, i militari le hanno offerto da un bar ancora aperto nelle vicinanze, un arancino e dell'acqua. All'arrivo del 118, il personale ha prestato soccorso sanitario per poi trasportarla in ospedale per accertamenti. Adesso la donna risulta curata e dimessa.