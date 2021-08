Dà fuoco a un materasso a Firenze, denunciata

Ha dato fuoco a un materasso e si è allontanata ma è stata individuata e denunciata dalla Polizia Municipale di Firenze. Il fatto è accaduto questa notte intorno alle 4.15 in viale Verga. La donna, una sessantenne italiana, ha incendiato un materasso appoggiato accanto un cassonetto. Il fuoco si è poi propagato a un'auto vicina che ha sua volta preso fuoco. Grazie alle immagini delle telecamere la Centrale Operativa ha individuato la donna che è stata bloccata poco lontana da una pattuglia inviata sul posto. Alle richieste di spiegazioni la 60enne non ha saputo dare una spiegazione del suo gesto. Per lei è scattata la denuncia per incendio e danneggiamento.