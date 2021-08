La messa per Domenico Marco Verdigi a Marina di Pisa

Avrà luogo sabato 21 agosto in piazza Viviani, a Marina di Pisa, la messa per Domenico Marco Verdigi a diciassette anni dalla sua scomparsa.

Appuntamento alle 18 di fronte al bassorilievo dedicato a Domenico Marco. Presenti, come sempre i genitori Andrea e Carla e le autorità civili e militari, oltre alle associazioni di volontariato. La messa sarà celebrata da don Marco Catorcioni di San Martino a Ulmiano.

La celebrazione onora anche quest'anno il gesto del giovane sangiulianese di San Martino a Ulmiano, che il 21 agosto del 2004 perse la vita a Marina di Pisa dopo aver salvato due bambini dal mare in tempesta. Questo gesto di incredibile coraggio e generosità gli valse la medaglia d'oro al merito civile per volere dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. L'anno successivo i genitori Andrea e Carla fondarono l'associazione "Domenico Marco Verdigi" da cui nacque l'omonimo premio legato alla memoria di Marco. Il premio è rivolto a progetti di enti e associazioni basati sull'aiuto concreto a bambini in situazioni di disagio sociale, affettivo ed economico: gli aggiudicatari, stabiliti da una commissione, riceveranno un contributo economico. La consegna avviene tradizionalmente l'ultimo sabato di novembre al Teatro Rossini di Pontasserchio. Si ricorda, a tal proposito, che la scadenza del bando per partecipare all'edizione 2021 del premio è stata prorogata al 31 agosto.

Per l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme parteciperà l'assessore Gabriele Meucci.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa