Montecatiniterme Basketball, doppia conferma: Zampa e Marengo

Montecatiniterme Basketball SSDRL è lieta di annunciare i primi due giocatori che comporranno il roster del prossimo campionato di C Gold. E parliamo di due gradite conferme, che hanno vestito il rossoblù nella scorsa stagione: si tratta di Mattia Zampa e Fernando Marengo.

Nato a Trieste il 14 gennaio 1999, Mattia è una guardia-ala di 192 cm dotato di un atletismo straordinario, come abbiamo già visto più volte nello scorso campionato, autore di una serie impressionante di schiacciate. Dopo aver iniziato a giocare a basket nel settore giovanile dell’Azzurra Trieste dove ha militato dall’Under 15 all’Under 18, è passato nel 2016 alla Servolana nella C Silver del Friuli Venezia Giulia, giocando per due stagioni in prima squadra e in Under 20.

Le sue ottime prestazioni hanno destato l’interesse del commissario tecnico Eugenio Dalmasson che nel gennaio 2017 lo ha convocato per un raduno della Nazionale Under 20, un percorso da record per un ragazzo che militava in C Silver. Nei due anni successivi Zampa ha giocato in B nella Rekico Faenza, crescendo di partita in partita. Lo scorso anno in C Gold è andato più volte in doppia cifra, acquistando nel corso nelle giornate personalità e padronanza dei suoi mezzi, che gli sono valsi la riconferma.

Fernando Luis Marengo, nato in Argentina il 3 gennaio 1992, vestirà per la terza volta nella sua carriera i colori rossoblù. Fernando infatti, oltre allo scorso campionato, ha già giocato a Montecatini nella seconda parte della stagione 2018-2019, collezionando 113 punti in 17 presenze, mettendosi in mostra come formidabile collante difensivo e contribuendo alla salvezza della squadra guidata da coach Tonfoni.

La sua carriera è iniziata nel 2011-2012 a Reggio Calabria in Dnb, per poi toccare Mazara del Vallo, Martinafranca, Firenze, Nardò, ancora Reggio Calabria e infine una rapida apparizione in C Silver con il Galli Valdarno nel 2018-2019. Lo scorso anno il Covid gli ha impedito di prendere parte a tutta la prima fase, e la sua importanza tattica e tecnica si è avvertita nella seconda fase, dove ha contribuito non poco nel permettere alla squadra di raggiungere una rapida salvezza.

Soddisfatto coach Del Re: “Zampa è un giocatore con enormi margini di crescita, puntiamo molto sul suo estro. Marengo può giocare in più ruoli e ci permette di avere tante soluzioni giocando in tutti gli spot sotto canestro”.

Fonte: Ufficio Stampa