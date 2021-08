Mostra 'ArteAmicizia' a Cerreto Guidi

Dal 2 al 30 settembre, nelle sale della Palazzina dei Cacciatori in via Santi Saccenti 2 sarà allestita una mostra di pittura e scultura denominata ARTEAMICIZIA. Saranno esposte le opere della pittrice Simonetta Fontani, e le sculture di Claudio Cavallini, in arte Kevo. La mostra è stata ideata dalla stessa pittrice, dalla moglie Patrizia e da Claudio Caioli per ricordare l'artista Kevo. E' stato scelto proprio Cerreto Guidi per l'amore che lo scultore nutriva per questo paese dove ha esposto varie volte. Mi piace pensare che da lassù saluterai questa mostra con il tuo Hoka Hey, e noi, con una lacrima di nostalgia ti ricordiamo cosi, Hoka Hey Kevo