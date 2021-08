Nuovo aeroporto a Peretola, RC: "Il PD conferma di non aver cambiato idea"

"Il centrosinistra unito è una minaccia per il nostro Comune e per tutta la piana, perché mette a rischio il parco della piana e lo sviluppo del Polo Scientifico, proprio mentre avremmo urgente bisogno di ambiente e ricerca"

Daniele Lorini, candidato Sindaco di Sesto Fiorentino

Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Sesto Fiorentino

Il Sindaco della Città Metropolitana ha parlato in modo chiarissimo oggi, sulle pagine di la Repubblica, confermando quanto già espresso recentemente dal Consiglio della Regione Toscana: rimane chiara la volontà del Partito Democratico di vedere realizzato un nuovo aeroporto a Peretola, che impedirebbe di fatto lo sviluppo del parco della piana e del polo scientifico.

Per questo abbiamo detto e continuiamo a dire che il "centrosinistra unito" che si è raccolto attorno al Sindaco uscente è una minaccia per il futuro del nostro Comune e di tutta la piana.

Abbiamo bisogno di investire sulla tutela ambientale e sulla qualità dell'aria che respiriamo, così come sulla ricerca, in tutte le sue forme: questa pandemia Covid-19 sembra non aver insegnato nulla a chi governa il nostro territorio.

Il Partito Democratico ha chiarito anche di non prendere in considerazioni le posizioni delle singole amministrazioni più o meno critiche rispetto al nuovo aeroporto di Peretola (citando anche i casi di Campi Bisenzio e di Prato).

Sesto Fiorentino poteva continuare a rappresentare un'importante anomalia nel panorama istituzionale locale: il centrosinistra di Eugenio Giani è lo stesso che governa il Comune di Firenze e la Città Metropolitana.

Ribadiamo il nostro appello a tutte le forze che coerentemente si sono battute contro i progetti di un nuovo aeroporto a Peretola: serve rafforzare un polo autonomo al centrosinistra, a difesa della nostra salute e del nostro territorio e che metta al centro i bisogni reali delle persone e non esclusivamente gli interessi imprenditoriali.

Partito Rifondazione Comunista Sesto Fiorentino