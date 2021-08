Da Querce alla top 10 dei driver italiani: Federico Esposito in finale

Il driver toscano Federico Esposito, nato a Lucca e residente a Querce in comune di Fucecchio (Firenze), l'enfant prodige della Toscana domenica cercherà di aggiudicarsi, sulla pista dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, il suo primo titolo italiano nel CIGT. E' un personaggio che alimenta il presente ed il futuro della Montecatini del trotto. Nato e cresciuto in una terra storicamente a vocazione ippica, la Toscana, Federico Esposito è persona riservata, mai sopra le righe. Alle parole preferisce i fatti, non a caso in questi ultimi anni, si sta mettendo sempre più in evidenza a suon di vittorie che lo collocano ormai stabilmente ai vertici della classifica italiana driver. Risultati frutto di esperienza accumulata nel corso degli anni, grazie a collaborazioni con allenatori di spessore.

Il giorno che tutti gli appassionati di trotto attendono sta per arrivare. Domenica 22 agosto all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, la famiglia Mattii mette in tavola la carta più bella della stagione estiva di corse in notturna: la finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto 2021. E’ una serata magica carica di agonismo, spettacolo e spettacoli. Inoltre in questa 41esima edizione l’ippodromo Marchigiano mette in campo, probabilmente per la prima volta nel mondo dell’ippica, una scenografia fluida, parte integrante della campagna di comunicazione “SguardiVincenti” che porta la firma di Chiara Perini. Perché l’ippica e il trotto in particolare è uno sport da vedere e sa creare grandi emozioni, basta guardare negli occhi degli atleti a 4 zampe e dei guidatori.

Sono 10 drivers in lista per aggiudicarsi il 41esimo titolo italiano: 5 hanno dovuto superare eliminatorie e qualificazioni durissime, mentre 5 sono approdati in finale per meriti.

Cinque accedono alla finale direttamente per meriti: il campione uscente Alessandro Gocciadoro e i primi quattro della speciale classifica dei Gran Premi: Antonio di Nardo, Roberto Vecchione, Federico Esposito e Vincenzo Piscuoglio Dell'annunziata. Gli altri venti ammessi alle prove di qualificazione sono: 4 scelti dalla classifica nazionale per vittorie e 15 selezionati dalle specifiche regioni.

Ecco i 10 drivers che vedremo in pista domenica: Alessandro Gocciadoro, nato a San Secondo Parmense e residente a Salsomaggiore Terme, ha un titolo italiano incassato nel 2020; Antonio Di Nardo nato a Cercola (Napoli) e residente a San Giorgio A Cremano, ha un titolo italiano incassato nel 2015; Roberto Vecchione nato ad Aversa (Caserta) e residente Bologna, ha 4 titoli italiani incassati nel 2004, 2008, 2018 e 2019; Federico Esposito nato a Lucca e residente a Querce in comune di Fucecchio (Firenze); Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata nato a Napoli e residente a Cesena, ha 2 titoli italiani incassati nel 2000 e nel 2006; Vincenzo Luongo nato a Napoli; Dario Battistini nato a Guidonia Montecelio (Roma); Maurizio Cheli nato a Bologna; Daniele Cuglini nato a Perugia; Giuseppe De Filippis nato a Taranto e residente a Montegiorgio.

Le corse della finale sono cinque, le quattro con le stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale e il Gran Premio Basilio Mattii, una prova di gruppo 3 alla quale i guidatori partecipano con cavalli scelti da loro stessi. La serata della finale del Campionato, alla fine di Agosto, è ricca di spettacoli di contorno con stupende sfilate, e poi delle bellissime modelle accompagneranno i 10 drivers per la presentazione davanti al pubblico e come già detto una scenografia fluida che vi darà il benvenuto all’ingresso per continuare dopo il cancello e poi all’arrivo per la premiazione. Si inizia presto e si finisce tardi, inoltre si stanno allestendo numerosi spazi per mangiare all’aperto, oltre al Ristorante dell’Ippodromo.