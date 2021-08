Si aggira con fare sospetto intorno le auto, su di lui un provvedimento di espulsione

Due uomini che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via Puccini, a Montevarchi. La segnalazione è stata fatta ai carabinieri di Montevarchi che si sono recati sul posto, ma al loro arrivo non vi era più traccia degli uomini, evidentemente messi in fuga dal cittadino autore della segnalazione.

A quel punto, la pattuglia si è subito messa alla ricerca dei soggetti, riuscendo a rintracciarne uno. Sebbene non vi fossero gli elementi sufficienti per denunciarlo per tentato furto (di fatto il soggetto in questione non era riuscito nemmeno ad introdursi nell’auto), i Carabinieri hanno approfondito il controllo, accompagnando l’uomo in caserma per le verifiche di rito e scoprendo così che lo stesso – senza fissa dimora, originario del nord-Africa e gravato da svariati precedenti penali –risultava destinatario di un provvedimento di espulsione.

Conseguentemente, è scattato l’accompagnamento presso i competenti uffici di P.S. per l’esecuzione dell’espulsione, oltre al deferimento alla Procura della Repubblica di Arezzo per violazione del Testo Unico sugli Stranieri, che sanziona l’ingresso e la permanenza illegale nel territorio dello stato.