Terremoto ad Haiti, Misericordie d’Italia: "Pronti a dare tutto l'aiuto possibile"

“Appena abbiamo appreso la notizia di questo terribile terremoto, subito ci siamo messi in contatto con la locale Nunziatura Apostolica per valutare necessità e bisogni della popolazione”.

Ad annunciarlo è il Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani in relazione al terribile terremoto che ha colpito lo stato di Haiti.

“Sono in corso contatti – aggiunge Giani – con altre realtà del volontariato già attive ad Haiti per coordinare gli aiuti da inviare, in base alle necessità che stanno pervenendo e che potrebbero anche essere aggravate dall’imminente arrivo di una tempesta tropicale”.

Fonte: Comunicazione Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia - Ufficio Stampa