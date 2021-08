“The Dark Side of ... The Wall" a Volterra: 460 persone in piazza per la musica dei Pink Floyd

460 persone in Piazza dei Priori per ascoltare le canzoni dei Pink Floyd.

Grande successo per “The Dark Side of ... The Wall” il concerto della Magic Regoli’s Band organizzato e offerto alla cittadinanza e agli ospiti dal Comune di Volterra e dal Consorzio Turistico Volterra Valdicecina.

Sold out, infatti, i 460 posti gratuiti disponibili per assistere, sabato 14 agosto, allo spettacolo di una tra le più importanti tribute bande dei Pink Floyd.

Lo scenario unico di Piazza dei Priori ha poi reso la serata magica.

Organizzazione perfetta con il rispetto di tutte le normative anti-covid e il controllo scrupoloso dei green pass.

"Una serata bellissima - dichiarano Giacomo Santi, sindaco di Volterra e Viola Luti, assessora al Turismo - scandita dalle canzoni dei Pink Floyd, un gruppo che ha segnato la storia della musica a livello mondiale e i cui testi sono ancora di un’estrema attualità. Tornare a vedere piazza dei Priori animata da un pubblico così numeroso, seppur nel rispetto delle normative vigenti, è stata una grande emozione che speriamo possa essere un segnale di ottimismo per il futuro.

Grazie - concludono Santi e Luti - al Consorzio Turistico Volterra Valdicecina e all’Associazione VolterrADuemila6 per la perfetta organizzazione della serata e ai volontari della Croce Rossa Italiana per il loro supporto fondamentale per la riuscita dell’evento”.

“Una serata fantastica di cui sentiva il bisogno, - dice Claudia Bolognesi, direttrice de Consorzio Turistico - vedere la Piazza dei Priori piena di gente, rispettosa delle regole, di musica di luci ci ha ripagato del grande lavoro per l’organizzazione. Abbiamo rivissuto momenti ed emozioni che da tempo ci erano preclusi. Grazie a tutti, cittadini ed ospiti e a coloro che hanno contribuito all’organizzazione: La Croce Rossa Italiana, l’Associazione VolterrADuemila6, gli operai del Comune di Volterra e tutti i tecnici che ci hanno seguito.

Un grazie infine a Graziano Regoli e alla sua band che hanno scelto Volterra per il loro concerto clou della tournee estiva. Un’esperienza senz’altro da ripetere.”

Fonte: Ufficio Stampa