La hit dell'estate è di Montopoli: la canzone di Don Udoji unisce i giovani

Immagine dal video 'Allora Canta con me'

Come creare aggregazione tra i giovani, fare gruppo e allontanare i brutti periodi? Domanda difficile a cui rispondere ma, in questa afosa estate, da Montopoli c'è qualcuno che sembra avere le idee chiare sul da farsi.

Vestiti colorati, cappellino e occhiale da sole, un'atmosfera funky e via in sella alla bici. Così inizia il video di 'Allora Canta con me' il singolo lanciato da Don Udoji parroco di Montopoli in Val d'Arno. La canzone è corredata da tanto di filmato, girato in perfetto stile videoclip che nulla ha da invidiare ai grandi delle visualizzazioni.

Si tratta essenzialmente di una preghiera cantata che però ha avuto l'ambizione, raggiunta appieno, di coinvolgere i giovani. Don Udoji, sui passi di una colorata coreografia ballata da giovanissime interpreti in pendant, canta "un inno alla vita e alla gioia con un ritmo coinvolgente" come scrive su facebook il sindaco Giovanni Capecchi, che si complimenta per l'iniziativa. Nel video partecipano la Compagnia Teatrale Sotto Sopra e la Scuola di Danza di Perla Francalanci, ed è frutto delle attività del Lab.Oratorio Estate 2021 realizzato con Caritas Young 2021 della Caritas Diocesana di San Miniato, progetto che ha come obiettivo proprio l'aggregazione per e con i giovani.

La canzone racconta di un percorso di riabilitazione dopo un'operazione, e vuol essere metafora dei momenti difficili, che possono essere superati insieme agli amici. Nel messaggio anche l'invito ad imparare a vivere le cose che, purtroppo o per fortuna, semplicemente accadono, ringraziando sempre il dono della vita. È qui che con Don Udoji si muovono a ritmo i ragazzi e le ragazze della Comunità Pastorale di Capanne, Marti e Montopoli. "Impara a ringraziare per quello che hai, prega con me la forza mi darai, Dio ti è vicino e lo troverai, ovunque andrai" recita il ritornello. Tutto il video e le coreografie coi giovani si svolgono nel territorio montopolese, dalla chiesa di Marti fino sotto la Torre di San Matteo.

"Canto e cammino, non mi do per vinto" intonano infine tutti insieme, i giovani e Don Udoji, sulle note di quello che può sicuramente può classificarsi come il 'tormentone estivo' del Cuoio, dal messaggio davvero positivo.

Allora Canta con me - Il video



