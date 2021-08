A Barga il green pass è direttamente sulla maglia

A Barga c'è chi il green pass lo mette sulla maglia. Alcuni barghigiani hanno deciso di stampare il certificato verde Covid-19 su una maglietta bianca, in modo tale da agevolarne l'esibizione. Invece di 'perdere tempo' cercandolo sul cellulare o in giro per borsa o portafogli, i giovani di Barga lo hanno messo bello grande sulla t-shirt.

L'iniziativa serve anche a sensibilizzare la popolazione a seguire le norme anticovid e a vaccinarsi. Ogni maglietta ha il qr-code in formato extralarge sulla parte anteriore della maglietta ed è molto più facile scansionarlo, basta puntare lo smartphone verso la persona in questione.

Per adesso l'iniziativa è ristretta alla sola Barga e le magliette col green pass sono state prodotte in numeri molto bassi, ma chissà che non possa prendere piede in futuro.