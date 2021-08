Cammina sui binari e provoca ritardi al traffico ferroviario: 75enne multato a Pisa

Nella mattinata di ieri, la Polizia Ferroviaria di Pisa è intervenuta presso la linea ferroviaria Pisa Centrale – Firenze all’altezza del cavalcavia di San Giusto a seguito della segnalazione della presenza di una persona che camminava lungo i binari provocando ritardi ai convogli ferroviari.

Gli Agenti, accertatisi immediatamente che l’uomo non necessitava dell’intervento del personale medico, hanno provveduto ad allontanare l’uomo dai binari.

L’uomo, un cittadino di 75 anni, è stato denunciato per aver provocato l’interruzione del pubblico servizio e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa per la violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

In serata, invece, sul litorale pisano si sono svolti servizi straordinari di controllo del territorio, con la partecipazione di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana giunto da Firenze, per rispondere alle richieste di maggior sicurezza provenienti da cittadini e opinione pubblica e per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.

Nell’ambito del servizio sono stati effettuati posti di controllo sulle principali direttrici viarie del litorale e sono state identificate 21 persone e controllati 9 veicoli.