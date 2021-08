Capannina in festa, lo storico locale compie 92 anni

Di compleanni questo locale che ha fatto la storia ne ha festeggiati tanti. Quello di venerdì 20 agosto sarà il novantaduesimo, un traguardo difficilmente raggiungibile perché in Europa, ma anche a livello mondiale, casi analoghi di longevità non ne esistono. Ecco perché questa ricorrenza alla Capannina di Franceschi ha sempre un sapore particolare. Perché si ha la consapevolezza di celebrare qualcosa di straordinario, che fa felice il patron Gherardo Guidi. “Io e mia moglie Carla da quarantaquattro anni siamo alla guida di questo grande locale. Un’avventura entusiasmante e ogni anno spegnere le candeline ci dà la forza per andare avanti con rinnovata energia. La Capannina – spiega ancora Guidi – non è un locale come tutti gli altri. Quando entri capisci che ti immergi nella storia dello spettacolo e del Costume del nostro Paese”. Per celebrare questo luminoso traguardo andrà in scena una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Del resto il patron Guidi ha sempre sottolineato come la soddisfazione più bella per lui sia quella di vedere all’uscita della Capannina la felicità dei clienti che si sono divertiti, dimenticando per qualche ora le incombenze di tutti i giorni. Una serata intensa dunque, quella di venerdì, per esaltare un risultato storico. La colonna sonora della serata, sin dall’aperitivo che andrà in scena sulla veranda lato lungomare, sarà curata come sempre da Stefano Busà al pianoforte e da Charlie Dee con la sua selezione musicale. Poi partirà la cena-spettacolo dove una protagonista abbinerà la bellezza alla bravura. Stiamo parlando della cantante Azzurra Sbrana che si alternerà con Stefano Busà capace dal palco centrale di proporre i suoi successi senza tempo. Per dare ancora più enfasi alla serata tornerà lo spettacolo “Can Can Show”, andato in scena, tra gli applausi, la sera di Ferragosto. Atmosfere e musiche da “folies bergere” parigine aleggeranno nella sala grande della Capannina. Il personaggio clou della serata sarà Dario Ballantini, non nuovo nel ruolo di star del compleanno della Capannina. Trasformista, istrionico e dotato di una innata simpatia, Dario proporrà la galleria dei suoi personaggi televisivi di successo: dallo stilista Valentino a Gianni Morandi, da Zucchero a Vasco Rossi. Girerà anche tra i tavoli e farà divertire tutti, partecipando naturalmente al rito del taglio della torta e del brindisi. Ma la stagione della Capannina non si esaurirà la serata del compleanno. Domani sera, 19 agosto, la cena-spettacolo ha come special guest a grande richiesta il chitarrista, cantante e showman Samuele Borsò che bisserà la sua presenza anche sabato 21 agosto. Venerdì 27 agosto musiche di Stefano Busà e Charlie Dee mentre sabato 28 agosto tornerà una delle rivelazioni sia di questa che della scorsa estate: il cantante Alexis Buselli che propone voce e interpretazione degni dei grandi cantanti internazionali. Al piano bar sabato 28 agosto ci sarà Kriss Sorrentino insieme a Charlie Dee. Domenica 29 agosto invece il ritorno di Stefano Busà.

Fonte: Ufficio stampa