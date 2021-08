Concorsi, il Comune di Figline e Incisa cerca un informatico

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Esperto di sistemi informatici da impiegare in categoria D, posizione economica D1. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 17 settembre 2021. Il profilo ricercato è quello di un laureato in Scienze informatiche, Ingegneria informatica e materie affini che si occupi della gestione e dello sviluppo del sistema informativo comunale.

Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito del Comune, alla pagina www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente/amm-trasparente/avviso-di-concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-1-posto-di-categoria-d-profilo-esperto-dei-sistemi-informativi.

La figura professionale selezionata si occuperà della progettazione del sistema informativo del Comune, allo scopo di migliorarne l’efficienza e la tempestività nell’erogazione dei servizi e nella trasmissione delle comunicazioni e dei dati. Avrà poi compiti di analisi, programmazione, gestione e conservazione dei dati, automazione delle procedure, formazione e assistenza tecnica al personale.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online, seguendo la procedura dalla pagina https://apps.comunefiv.it/auth. Per problemi tecnici relativi alla compilazione è attivo il servizio di assistenza all’indirizzo concorsi@comunefiv.it.

Per partecipare al concorso i candidati dovranno versare un contributo di ammissione di 10 euro. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino sul conto corrente postale n. 25426503 o bonifico sull’IBAN IT59G0760102800000025426503 intestato al Comune di Figline e Incisa Valdarno.

La ricevuta di pagamento del contributo di ammissione al concorso dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, insieme a un documento di identità valido e a una copia del curriculum vitae.

Il concorso consiste in una prova scritta e una prova orale volte a verificare le competenze attitudinali e le conoscenze professionali, tecniche e amministrative. Tra le materie oggetto della prova d’esame ci sono: progettazione e sviluppo web, software, di reti e database, principi di ingegneria del software, privacy, sicurezza, Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, normativa sugli appalti e le forniture pubbliche, elementi sull’ordinamento degli Enti locali, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. La prova scritta si terrà il 23 settembre alle ore 9, la prova orale il 7 ottobre alle ore 9.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa