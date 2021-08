I lavoratori Gkn non si fermano: il Collettivo apre una raccolta fondi "destinata alla lotta"

Continua la protesta dei lavoratori della Gkn contro la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio, che ha aperto la procedura di licenziamento per 422 persone. Il Collettivo della fabbrica ha annunciato sulla pagina facebook l'apertura di un conto corrente per raccogliere fondi utili, da eventuali donazioni, da impiegare per le proteste.

"L'abbiamo fatto in collaborazione con la Mag, cooperativa mutualistica finanziaria e autogestita, de La Comunità delle Piagge, presso Banca Etica di Firenze. Perché, indipendentemente dall'opinione che ognuno di noi ha degli strumenti con cui lottare contro il grande capitale, ci è sembrato giusto versare questi soldi su un conto che siamo sicuri non ha nessun tipo di legame con il fondo finanziario che ci ha chiusi, né con altri strumenti della grande finanza" scrivono su facebook dal Collettivo. "Come sapete, abbiamo atteso a fare questo passo. Il pericolo era che nella concitazione dei primi giorni, troppi intendessero la donazione alla cassa di resistenza come un atto di beneficenza. O peggio come un segno di difficoltà dell'assemblea permanente. Il presidio invece era ed è forte e organizzato" continuano, sottolineando che la raccolta fondi della "cassa di resistenza è strettamente legata alle finalità della lotta e queste finalità si sono precisate meglio con lo sviluppo della lotta".

Infine il collettivo precisa che "la principale solidarietà la si esercita unendosi alla lotta, estendendola, insorgendo".