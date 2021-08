Il Comitato provinciale di Firenze per l’ordine e la sicurezza pubblica fa il punto su controlli per green pass

Si è riunito questa mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Alessandra Guidi, con la partecipazione, in videoconferenza, del vice sindaco del Comune di Firenze Alessia Bettini, del questore Filippo Santarelli, del colonello Massimo Pucci per il Comando Provinciale dei Carabinieri, del colonnello Dario Sopranzetti per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del comandante della Polizia Municipale di Firenze Giacomo Tinella.

Tra gli argomenti affrontati, il tema dei controlli sul possesso della certificazione verde per coloro che accedono ai locali pubblici dove è richiesta.

Dall’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il green pass, lo scorso 6 agosto, sono state compiute specifiche attività di verifica che hanno impegnato Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Municipali dei Comuni del territorio metropolitano.

In particolare, nel periodo 12-17 agosto sono stati controllati dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali 252 esercizi e identificate 484 persone, con controlli a campione svolti in relazione alle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, centri scommesse, palestre, centri estetici e centri benessere.

Le sanzioni elevate sono state soltanto 4, 2 a esercenti e 2 a clienti, a dimostrazione di un sostanziale rispetto da parte dei cittadini delle disposizioni normative.

Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane, anche in vista della completa ripresa delle attività economiche in città e nella provincia dopo la pausa del periodo di ferragosto.

Fonte: Ufficio Stampa