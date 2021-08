Incendi nell'Empolese Valdelsa, bruciato un ettaro intorno al cimitero dei Cappuccini

Più incendi stanno riguardando in questi giorni anche la Regione Toscana. Ieri nell'Empolese Valdelsa si sono verificati due roghi che hanno visto l'impegno di volontari e vigili del fuoco. Nel pomeriggio le fiamme sono corse sulla collina di Santo Stefano, tra Castelfiorentino e Montaione (Qui la notizia).

Un secondo incendio sempre nel pomeriggio di ieri, si è verificato invece a Empoli, nella zona del cimitero dei Cappuccini. Qui le fiamme hanno coinvolto un ettaro di vegetazione e circa mezzo campo da calcio dell'oratorio. Sul posto è intervenuta la Vab di Limite e i vigili del fuoco. Fortunatamente le fiamme sono state domate in breve tempo e l'area è stata sottoposta a bonifica. Si tratta del secondo incendio a Empoli in meno di una settimana: cinque giorni fa i vigili del fuoco erano impegnati in piazza Gramsci.