Incendio di sterpaglie alle porte di Orentano

È in corso un incendio alle porte di Orentano, esattamente all'inizio della frazione di Castelfranco di Sotto. Il rogo, che sta coinvolgendo delle sterpaglie in un campo, si trova dietro la chiesa e davanti allo spazio feste della sagra, poco fuori dal centro del paese. La colonna di fumo è visibile anche dalle località circostanti.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale per regolare il traffico su via della Chiesa. Ignote al momento le cause dell'incendio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO