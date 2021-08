Incendio nel reparto dialisi di Sansepolcro: pazienti dirottati in altri ospedali

Poteva avere conseguenze ben più gravi il principio di incendio che, la notte scorsa verso le 3, si è verificato nel vano tecnico del reparto di dialisi dell'ospedale di Sansepolcro.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e i danni si sono limitati al motorino di avviamento di un'apparecchiatura collocata in un locale tecnico.

L’Asl Toscana Sud Est ha garantito che ai pazienti che avevano in programma oggi la dialisi verrà garantita presso gli ospedali San Donato e la Fratta, con trasporti sanitari. Inoltre, Asl ha aggiunto che l'Azienda rimarrà in attesa del parere dei Vigili del Fuoco per potere riprendere l'attività nella dialisi di Sansepolcro: fino a quel momento, tutti i pazienti continueranno regolarmente la dialisi in altri presidi ospedalieri dove verranno come sempre accompagnati con trasporto sanitario.