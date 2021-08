Incidente sul lavoro a Carrara: 60enne cade dall'impalcatura di un cantiere

Un imprenditore edile 60enne è precipitato ieri pomeriggio da un'altezza di sei metri a Carrara, nel quartiere di Fossone, mentre si trovava al lavoro su un'impalcatura posta all'interno di un cantiere.

Le condizioni sono apparse subito critiche: l’uomo nella caduta ha riportato vari traumi e la perdita di conoscenza ed è stato necessario l’intervento del Pegaso per effettuare il trasporto in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa.

L’imprenditore al momento è ricoverato in prognosi riservata mentre sono in corso le indagini per far luce su motivi e dinamiche dell’incidente, condotte da polizia di stato, municipale, carabinieri e dipartimento Sicurezza sul lavoro dell'Asl.