L'amministrazione di Capannori chiede un potenziamento del servizio a Poste Italiane

Un cambio di orari negli uffici postali di Colle e Pieve di Compito in modo che garantiscano la complementarietà del servizio e l'installazione di un Postamat allo sportello di Colle di Compito.

Sono queste le due richieste che il sindaco di Capannori, Luca Menesini, fa a Poste Italiane, tramite una lettera, per aiutare i cittadini del Compitese a superare le difficoltà legate alla carenza di uffici postali e sportelli Atm in zona.

L'amministrazione Menesini si schiera quindi dalla parte dei cittadini del Compitese e conferma la necessità che i paesi, soprattutto nelle zone collinari, siano dotati dei servizi essenziali, perché non tutti possono spostarsi facilmente e non sempre gli spostamenti sono facili.

“Nelle frazioni collinari e nei paesi, il servizio postale, grazie alla rete degli sportelli e alla consegna della corrispondenza, ha permesso il mantenimento di un servizio fondamentale per la coesione della comunità – dice l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo –. In specifico nelle zone collinari nord e sud del territorio, la rete degli sportelli postali, anche per la debole diffusione di altri servizi finanziari, è spesso l'unico punto di riferimento per i cittadini. Negli ultimi anni, anche a seguito delle rimodulazioni degli orari, si sono riscontrati in specifico nella zona sud Compitese, ove sono presenti gli sportelli di Colle di Compito e Pieve di Compito, sovrapposizioni di orari di apertura e chiusura. I cittadini in alcune giornate si trovano ad avere entrambi gli sportelli aperti, in altre sono costretti a recarsi in paesi distanti per avere i servizi richiesti. Inoltre, da anni è richiesta l'installazione di sportelli Postamat, vista la debolezza della rete finanziaria nella zona. Come amministrazione riteniamo fondamentale sostenere queste legittime richieste dei cittadini del Compitese, perché le caratteristiche del nostro territorio sono tali da meritare una riflessione in tal senso. Capannori è una città diffusa composta da 40 paesi, tutti con peculiarità specifiche. Aspetti che un Ente che eroga un servizio fondamentale come Poste deve tenere di conto quanto regolamenta i propri uffici. Sono certo che incontreremo in Poste Italiane un soggetto con cui avviare un dialogo per arrivare a una soluzione che soddisfi i bisogni e le aspettative dei cittadini”.

Il Comune di Capannori, anche negli anni passati, ha sempre lottato per garantire il servizio postale sul proprio territorio, perché ritenuto un servizio fondamentale.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa