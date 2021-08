Lavori in corso al plesso San Jacopo da Volterra

Stanno proseguendo con un notevole impegno i lavori nel plesso Jacopo da Volterra approfittando della sospensione delle attività didattiche. Si tratta di interventi di efficientamento energetico di particolare importanza in chiave di sostenibilità energetica e finanziaria. Questi interventi riguardano la posa in opera del cappotto termico sulle pareti esterne, la sostituzione di tutti gli infissi esterni, la realizzazione di una nuova copertura con tetto a capanna e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti interni con pannelli a led ad alta efficienza. Le operazioni sono conseguenti a quelle effettuate solo pochi mesi fa, che hanno previsto la sostituzione delle precedenti caldaie con delle nuove a condensazione. Questa Amministrazione sta portando avanti i lavori, diretti dagli Uffici interni (a garanzia di risparmio di costi e maggior controllo e attenzione massima ai risultati), con l’obiettivo di eseguire opere su scala di edificio completo, evitando il più possibile interventi sporadici e non coordinati tra di loro come accaduto in passato. Tale approccio è già stato adottato con ottimi risultati alla Biblioteca comunale, alla scuola di San Lino (sostituiti completamente tutti gli infissi esterni), alla palestra dei Leccetti, alla Scuola e palestra di Saline. Al riguardo, infatti, anche la realizzazione della nuova copertura del plesso della Jacopo, oltre a conferire un aspetto estetico che meglio si addice al contesto paesaggistico e migliora le caratteristiche energetiche in termini di riduzione delle dispersioni e permette una migliore gestione delle acque meteoriche che, per come era conformata la copertura precedente, negli anni ha manifestato frequenti problemi di infiltrazioni nei locali sottostanti. Le nuove luci a led interne alle aule, sono dotate di sensori appositi sia di presenza (per evitare sprechi quando non c’è presenza di persone) e sia di luminosità per adeguare l’intensità di luce emessa tenendo di conto del contributo della luce naturale (per ottimizzare il confort abitativo). Il cappotto esterno, di elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti, offrirà indubbiamente la possibilità di risparmiare combustibile e risorse economiche di spesa corrente. In occasione della esecuzione del cappotto termico, è stata ristrutturata totalmente la rete interna di trasmissione dati. Infatti, la precedente situazione, vedeva la presenza delle linee sui prospetti esterni. Approfittando della posa in opera del cappotto sono state rimosse completamente ed è stata realizzata una rete interna nuova che offre una maggiore capacità di trasmissione dei dati in linea con le esigenze attuali. Rimarranno alcuni altri interventi che questa Amministrazione sta programmando di eseguire, magari in occasione della fine del prossimo anno scolastico, reperendo adeguate risorse e redigendo le idonee progettazioni. Il primo intervento in programma è la gestione totalmente automatizzata del calore con un sistema domotico innovativo denominato KNX con regolazione del singolo corpo scaldante (radiatore) in base alle esigenze puntuali mentre il secondo prevede la realizzazione di piccoli locali nella zona palestra per presidi sanitari e per lo stoccaggio delle attrezzature per le attività motorie scolastiche. Il terzo sarà il ripristino di intonaci e stuccature interne (alcuni interventi verranno già effettuati in questa fase) ed una manutenzione straordinaria dei servizi igienici che risalgono all’epoca di costruzione dell’edificio al fine di migliorarne la funzionalità ed un migliore aspetto estetico.

Giacomo Santi, sindaco di Volterra