Non compra la sua droga, allora lo aggredisce a bottigliate: arrestato 25enne a Licciana Nardi

Sembrava una serata tra amici come tutte le altre, al termine della quale un 39enne, uscito da un locale nella piazza del municipio di Licciana Nardi il 39enne si è diretto verso la sua macchina per tornare a casa. Prima di arrivare alla macchina, però, l’uomo è stato avvicinato da un ragazzo di 25 anni che gli ha offerto della droga. Al netto rifiuto, il giovane lo ha aggredito colpendolo alla testa con una bottiglia, per poi darsi alla fuga.

Il colpo fortunatamente non è setato troppo forte, tanto che il 39enne è riuscito ad andare da solo all'ospedale di Pontremoli, dove ha ricevuto una prognosi di otto giorni; poi si è recato in caserma e ha denunciato l’aggressione ai carabinieri.

I militari hanno subito avviato le indagini e in poco tempo sono arrivati al giovane aggressore – di Aulla – che dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate.