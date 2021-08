Nove auto danneggiate a Sovigliana in tre mesi: individuato e denunciato il responsabile

È stato individuato e denunciato il responsabile dei danni riportati da più auto di cittadini residenti a Sovigliana, tra maggio e luglio scorso. I carabinieri della stazione di Vinci, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne di Vinci incensurato, per il reato di danneggiamento commesso su 9 macchine.

Le indagini erano partite dopo le diverse denunce presentate per danneggiamento dai proprietari, in un periodo ristretto di circa tre mesi. I danni sulle auto consistevano in graffi estesi su tutta la carrozzeria, commessi con lo stesso modus operandi su tutte le 9 auto, sempre poco prima dell'alba e utilizzando un oggetto appuntito.

I militari si sono dunque messi alla ricerca delle tracce, analizzando diversi filmati che hanno consentito di individuare l'autore del reato, residente nella stessa via in cui commetteva i danneggiamenti. È scattata dunque la perquisizione all'interno della sua abitazione. Qui sono stati rinvenuti all'interno di una borsa, vari attrezzi appuntiti tra cui un punteruolo, un coltello multiuso, un cacciavite e una punta da trapano. Tutti gli oggetti si sono dimostrati compatibili con i danni commessi alle auto. L'uomo, che non ha saputo giustificare le motivazioni del gesto, è stato denunciato.