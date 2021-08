"Pescia Antiqua", nuovo appuntamento con bancarelle e collezionisti

Un nuovo ed interessante appuntamento con Pescia Antiqua è in calendario, dalle ore 9 alle ore 19 di domenica 22 agosto in piazza Mazzini e nel centro storico della città.

Tante colorate bancarelle con esposti oggetti a volte strani e curiosi, torneranno in bella mostra per il piacere di tanti appassionati collezionisti che giungeranno a Pescia anche da fuori regione, alla ricerca del pezzo unico mancante alla propria collezione oppure dell'idea, diversa dal solito, per un regalo particolare.

Piazza Mazzini tornerà quindi ad ospitare i banchi dell'antiquariato selezionato mentre borgo della Vittoria e via Andreotti accoglieranno il mercatino vintage, ricercatissimo da tutti coloro che amano indossare le cose usate o appartenute ad altri.

Tutto pronto quindi per una edizione della manifestazione che farà vivere alla città una intensa giornata ricca di visitatori che non mancheranno di apprezzare i negozi aperti e la possibilità di accomodarsi ad un tavolo degli esercizi pubblici per gustarsi un buon caffè, mangiare un gelato o rinfrescarsi con una bibita gelata.

Tutto intorno mobili e soprammobili, quadri, stampe, riviste , libri , fumetti, dischi, cd, musicassette e tanta oggettistica, di tutti i tipi, di tutte le forme e di epoche diverse che non mancheranno di favorire i confronti tra i visitatori.

Si ricorda anche che parcheggiare le auto in città sarà completamente gratuito, anche negli stalli blu.

Per info 0572 1913547

Fonte: Ufficio Stampa