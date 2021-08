Pistoia Basket 2000, presentata la squadra marketing

Nella cornice della medievale piazza della Sala, nel corso di una conferenza stampa ospitata dal ristorante birreria La Degna Tana, questa mattina il direttore generale del Pistoia Basket 2000 Maurizio Laudicino ha presentato la squadra che si occuperà di curare le attività di marketing della società e contestualmente ha ufficializzato la partnership del club biancorosso con il nuovo sponsor tecnico Macron.

“Siamo stracontenti – ha svelato Tommaso Righi di Macron – per noi il Pistoia Basket è una squadra fondamentale sul territorio e finalmente siamo riusciti a iniziare un matrimonio che cercavamo da anni. I progetti sono ambiziosi sia da parte nostra che da parte della società, il primo è quello di aprire uno shop all’interno del palasport. Molta attenzione sarà rivolta ai tifosi, ai quali sarà dedicata in esclusiva una linea di abbigliamento diversa da quella dei giocatori».

«Abbiamo una grossa sfida che ci aspetta – ha dichiarato Laudicino – che è quella di ripartire (speriamo) con i tifosi in presenza per una stagione che ci si augura possa essere migliore di quella passata. Per far questo, considerato anche che io sono chiamato a occupare un ruolo nuovo rispetto al mio passato, ho pensato bene di corazzarmi le spalle con una squadra che potesse davvero giocare a tutto campo con entusiasmo e soddisfazione anche perché il progetto Pistoia Basket è ambizioso e l’upgrade dello sponsor tecnico, oltre a tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in piedi, lo dimostra».

La carica di responsabile marketing è affidata a Maria Laura Puggelli. «Per me è una grande emozione essere qui – ha dichiarato – il Pistoia Basket per me è una grande famiglia, in questo ambiente sono cresciuta e per questo, ma non solo, ce la metterò tutta in un ruolo completamente nuovo per me. Lo farò con entusiasmo e passione, perché secondo me sono le due cose che muovono il mondo e non devono mai mancare».

Il ruolo di Brand manager sarà affidato a Andrea Piscopo. «Sono carico – ha affermato – ringrazio Maurizio e il club che per la terza stagione mi danno fiducia. Cercherò come sempre di portare in dote la mia ‘follia positiva’, quest’anno in una veste che curerà il brand Pistoia Basket e di riflesso anche dei partners che appoggeranno le nostre idee».

Completano la squadra la responsabile del Consorzio Pistoia Basket City Vera Skocir, il responsabile commerciale Francesco Fabbri, il responsabile degli eventi Massimiliano Giacomelli e il responsabile del settore fundraising Marco Giammarioli.

Per quanto riguarda invece il reparto comunicazione, sono stati confermati il responsabile Alessandro Benigni e il collega Giacomo Carobbi, che curerà la grafica oltre alla gestione del sito e dei social.

