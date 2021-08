Trame d'estate, al via il festival a Palazzo Mediceo di Seravezza: tutti i protagonisti

Scocca l'ora di Trame d'estate, il festival che da giovedì (19 agosto) a domenica porta a Palazzo Mediceo di Seravezza alcuni dei grandi protagonisti della letteratura e del giornalismo. Primo ospite di questa nona edizione, alle 18:30, sarà Luca Bottura, autore di “Manifesto del Partito Impopolare”, edito da Einaudi, divertente satira sulle pulsioni culturali e politiche dell’Italia contemporanea.

Ad intervistarlo sarà Isabella Belcari del Centro Studi Sirio Giannini, ente che organizza il festival d'intesa con il Comune di Seravezza. Giornalista, scrittore e autore di programmi radio e tv, Bottura è stato 'altro direttore' del settimanale Cuore sotto la direzione di Michele Serra e ideatore e conduttore di Lateral, su Radio Capital. Tiene su la Repubblica e L’Espresso le rubriche #bravimabasta e L’Incompetente, su Oggi la Posta non richiesta. Scrive per/con Enrico Bertolino, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto. Ha scritto anche per Gene Gnocchi, Maurizio Crozza, Victoria Cabello, Fabio Volo, Antonio Cornacchione, Adriano Celentano. Ha vinto il Premio Satira Forte dei Marmi con il libro “Mission to Marx”.

Alle 21:30 a salire sul palco saranno due dei romanzieri italiani più amati dal pubblico, Antonio Manzini e Giampaolo Simi, per una presentazione incrociata delle loro ultime opere, edite entrambe da Sellerio, oltre che per un dialogo sul rapporto tra letteratura e scrittura televisiva.

Antonio Manzini, attore, scrittore e sceneggiatore, allievo di Camilleri all’Accademia nazionale d’arte drammatica, è attualmente in classifica con “Vecchie conoscenze”, nuova indagine della fortunatissima serie che ha per protagonista Rocco Schiavone, il vicequestore più scontroso, malinconico, ruvido e pieno di contraddizioni della storia della letteratura gialla italiana. Giampaolo Simi, scrittore e sceneggiatore, si occupa prevalentemente di narrativa di genere, dal giallo al noir. Collabora con diversi quotidiani come Il Tirreno e la Repubblica.

È autore, fra gli altri, di “Rosa elettrica” (edizione ampliata 2021), noir teso e pieno di rivolgimenti, ma anche thriller che si inoltra nel profondo dei protagonisti, un giovane boss della camorra e la poliziotta che lo ha in custodia.

Trame festival prosegue venerdì alle 18:30 con un approfondimento di Gianmarco Gaspari sul letterato Giuseppe Baretti, gran fustigatore del Settecento al quale Daniela Marcheschi ha recentemente dedicato un nuovo studio. Alle 21:30 un confronto tutto la femminile con la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, la studiosa di letterature comparate Luisa Marinho Antunes e la direttrice del quotidiano La Nazione Agnese Pini.

Sabato politica protagonista con il dibattito sul saggio “Tre minuti trentuno secondi. Francesco Cossiga: il silenzio e il fragore” di Giampiero Guadagni, intervistato da Dania Mondini di Rai Uno. A seguire il reading di Pierpaolo Capovilla “La religione del mio tempo”, lettura in tre atti di alcuni scritti di Pier Paolo Pasolini introdotta da una performance del cantautore versiliese Gheri. Domenica 22 agosto alle 18:30 focus sull'opera di Gianni Rodari con Daniela Marcheschi e Grazia Gotti e chiusura alle 21:30 con Gene Gnocchi, autore per Solferino de “Il gusto puffo”, e il direttore del quotidiano Il Tirreno Stefano Tamburini.

Il festival è organizzato dal Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini d'intesa con il Comune di Seravezza, con il patrocinio di Regione Toscana e Fondazione Terre Medicee, la collaborazione di Cooperativa Letteraria di Torino, Festival Premio Emilio Lussu di Cagliari, Associazione Il Giardino delle Parole, Libreria Ticinum e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini. La direzione artistica è affidata allo scrittore Guido Conti e a Chiara Tommasi, presidente del Centro Studi Sirio Giannini.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. Si accede con Green Pass. Gradita la prenotazione al 333 4613397 o scrivendo a info@centrostudisiriogiannini.org.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa