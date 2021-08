Scende dal treno con la marijuana nello zaino, arrestato

Alla stazione di Carrara la guardia di finanza ha arrestato un 44enne, trovato in possesso di due panetti di marijuana nascosti nello zaino. L'uomo, di origini marocchine e domiciliato a La Spezia, era appena sceso da un treno proveniente da Sarzana.

A seguito della segnalazione da parte dei cani antidroga Helen e Paco, le fiamme gialle hanno proceduto a perquisirlo. Nello zaino sono stati trovati i panetti. L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto, in quanto colto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della successiva commercializzazione e, di conseguenza, deferito alla locale Autorità Giudiziaria. Il 44enne è ora ai domiciliari.