Ubriaco, guida 'a singhiozzo' in superstrada: denunciato

Lo hanno sorpreso che andava a singhiozzo con la sua auto in superstrada vicino a Ponsacco. Un 30enne di origini marocchine è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in Fi-Pi-Li: l'etilometro ha rilevato un tasso di alcol nel sangue di 1,31 g/l, ben più del doppio del limite di legge. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

La polizia stradale ha notato il giovane all'1.30 di oggi, mercoledì 18 agosto, nei pressi dell'uscita di Ponsacco. Aveva come passeggeri un connazionale e un quarantenne di origini macedoni. Identificati, risultavano non solo essere conosciuti alle forze di polizia ma anche irregolari in Italia e, addirittura, uno non aveva rispettato l'ordine di abbandonare il territorio italiano. La questura di Pisa ha avviato le pratiche per l'espulsione di entrambi.